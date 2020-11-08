Вірменія заявила про ракетні удари Азербайджану по житлових кварталах Карабаху

Фото: ситуація в Карабасі (nkrmil.am)

У Вірменії заявили, що військові сили Азербайджану завдають ударів по житлових кварталах Степанакерта в Нагірному Карабасі. Застосовуються далекобійні ракети.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій Вірменії в Facebook.

Інформації про постраждалих поки немає, але в самому місті багато руйнувань.

"Противник продовжує руйнувати мирні населені пункти далекобійними ракетами. За останній час в Степанакерті тричі включилася сирена повітряної тривоги. Ворог завдає ударів по житлових кварталах і суспільно значущим об'єктам", - йдеться в повідомленні.



Азербайджан ці заяви поки ніяк не прокоментував.



У суботу, 7 листопада, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські військові в Нагірному Карабаху взяли під контроль ще 16 сіл. Всі вони знаходяться в Ходжавендському районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією сім населених пунктів у Нагірному Карабасі.