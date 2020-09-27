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Вірменія заявила про ракетний обстріл прикордонних міст. Азербайджан спростовує

Неділя 27 вересня 2020 12:53
Вірменія заявила про ракетний обстріл прикордонних міст. Азербайджан спростовує
Фото: військові Азербайджану (flickr.com/photos/usarmyeurope_images)
Автор: РБК-Україна

Губернатор Тавушської області Вірменії Айк Чобанян заявив, що Азербайджан почав наступ з ракетного обстрілу з використанням дронів в напрямку Арцаху. Він додав, що ситуація в прикордонних населених пунктах стабільна та контрольована.

Про це повідомляє агентство Arka.

"В напрямку Арцаху противник почав наступ з ракетного обстрілу з використанням дронів. Як в Арцаху, так і на кордонах Тавушу, наша потужна армія готова до руйнівного контрудару. У Тавуші всі від малого до великого, висловлюють готовність підтримати наших співвітчизників, братів і сестер в Арцаху", - заявив Чобанян.

У свою чергу, Міністерство оборони Азербайджану спростувало цю інформацію.

"Азербайджанська Армія не бере на приціл цивільне населення та цивільні об'єкти і цивільну інфраструктуру. На відміну від країни-окупанта Вірменії, Азербайджан дотримується вимог положень міжнародного гуманітарного права, в тому числі Женевських конвенцій, під час військових операцій", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 вересня вранці на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. Сторони конфлікту повідомляють про жертви і поранених в результаті обстрілу.

Голова Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан.

Також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, запровадив воєнний стан в країні.

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