Армения заявила о переброске "турецких боевиков" в Карабах, Азербайджан опроверг

В связи с конфликтом Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе турецкая сторона якобы перебросила около 4 тысяч боевиков в зону боевых действий. По данным армянской стороны, они уже участвуют в боях.

Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, передает РИА Новости.

По его словам, Турция якобы направила около 4 тысяч "боевиков" из Сирии в Нагорный Карабах. Однако на сегодня сложно определить национальный состав переброшенных групп.

"По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают", - заявил Тоганян.

В то же время Азербайджан опровергает эту информацию. Начальник пресс-службы местного Минобороны Вагиф Дяргахлы заявил, что среди погибших армянских военных якобы есть наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.

"Они официально не зарегистрированы в Армении, поэтому армянская сторона умело скрывает реальное число своих потерь в боях с Азербайджаном", - сказал он.

Напомним, сегодня спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны сесть за стол переговоров.

Ранее Азербайджан объявил частичную мобилизацию. В ходе боев армия заняла несколько населенных пунктов в Нагорном Карабахе, стороны заявляют о сотнях погибших военных.