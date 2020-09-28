Вірменія заявила про перекидання "турецьких бойовиків" до Карабаху, Азербайджан спростував

У зв'язку з конфліктом Вірменії та Азербайджану в Нагірному Карабасі турецька сторона нібито перекинула близько 4 тисяч бойовиків в зону бойових дій. За даними вірменської сторони, вони вже беруть участь в боях.

Про це заявив посол Вірменії в Росії Вардан Тоганян, передає РИА Новости.

За його словами, Туреччина нібито направила близько 4 тисяч "бойовиків" з Сирії до Нагорного Карабаха. Однак на сьогодні складно визначити національний склад перекинутих груп.

"За нашою інформацією, за останній час близько чотирьох тисяч бойовиків перекинуто Туреччиною з Сирії до Азербайджану. Вони вже беруть участь на тій стороні... Їх готують в таборах бойовиків і перекидають туди", - заявив Тоганян.

У той же час Азербайджан спростовує цю інформацію. Начальник прес-служби місцевого Міноборони Вагіф Дяргахли заявив, що серед загиблих вірменських військових нібито є найманці з Сирії та країн Близького Сходу.

"Вони офіційно не зареєстровані у Вірменії, тому вірменська сторона вміло приховує реальне число своїх втрат у боях з Азербайджаном", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що сторони конфлікту в Нагірному Карабасі повинні сісти за стіл переговорів.

Раніше Азербайджан оголосив часткову мобілізацію. В ході боїв армія зайняла кілька населених пунктів у Нагірному Карабасі, сторони заявляють про сотні загиблих військових.