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Армения заявила о гибели мирного жителя из-за обстрелов со стороны Азербайджана

Варденис, Вторник 29 сентября 2020 12:43
Армения заявила о гибели мирного жителя из-за обстрелов со стороны Азербайджана
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (twitter/lentaruofficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Армения обвинила Азербайджан в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры армянского города Варденис. В результате обстрелов погиб один мирный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.

В МИД заявили, что Азербайджан при поддержке Турции расширяет географию боевых действий на территорию Армении.

"Силы Азербайджана атаковали объекты гражданской военной инфраструктуры в Варденисе, в результате чего погиб один мирный житель", - сообщили в МИД.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с начала конфликта в Нагорном Карабахе из-за обстрелов со стороны армянской армии погибли 10 мирных жителей, еще 30 получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала премьер-министра Армении Николу Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева к диалогу относительно конфликта в Нагорном Карабахе.

Отметим, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией. Мировое сообщество также не признает независимость республики.

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