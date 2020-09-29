Армения заявила о гибели мирного жителя из-за обстрелов со стороны Азербайджана

Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (twitter/lentaruofficial)

Армения обвинила Азербайджан в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры армянского города Варденис. В результате обстрелов погиб один мирный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.

В МИД заявили, что Азербайджан при поддержке Турции расширяет географию боевых действий на территорию Армении.

"Силы Азербайджана атаковали объекты гражданской военной инфраструктуры в Варденисе, в результате чего погиб один мирный житель", - сообщили в МИД.

AZ forces attacked civilian-mil infrastructure in #Vardenis, as result of which one civilian was killed. In contempt of calls of intl community to end hostilities, #Azerbaijan, w/active political-mil support of #Turkey, expands geography of hostilities to territory of #Armenia. pic.twitter.com/eCVsbtXLa1 — MFA of Armenia (@MFAofArmenia) September 29, 2020

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с начала конфликта в Нагорном Карабахе из-за обстрелов со стороны армянской армии погибли 10 мирных жителей, еще 30 получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала премьер-министра Армении Николу Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева к диалогу относительно конфликта в Нагорном Карабахе.

Отметим, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией. Мировое сообщество также не признает независимость республики.