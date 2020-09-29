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Вірменія заявила про загибель мирного жителя через обстріли з боку Азербайджану

Варденіс, Вівторок 29 вересня 2020 12:43
Вірменія заявила про загибель мирного жителя через обстріли з боку Азербайджану
Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (twitter/lentaruofficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі об'єктів цивільної інфраструктури вірменського міста Варденіс. В результаті обстрілу загинув один мирний житель.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ Вірменії.

У МЗС заявили, що Азербайджан за підтримки Туреччини розширює географію бойових дій на територію Вірменії.

"Сили Азербайджану атакували об'єкти цивільної військової інфраструктури в Варденісі, в результаті чого загинув один мирний житель", - повідомили в МЗС.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що з початку конфлікту в Нагірному Карабасі через обстріли з боку вірменської армії загинули 10 мирних жителів, ще 30 отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала прем'єр-міністра Вірменії Ніколу Пашиняна і президента Азербайджану Ільхама Алієва до діалогу щодо конфлікту в Нагірному Карабасі.

Зазначимо, військові дії між Вірменією і Азербайджаном відновився 27 вересня. Конфлікт відбувається у зв'язку зі створенням у 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією. Світова спільнота також не визнає незалежність республіки.

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