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Вірменія ввела військовий стан і оголосила загальну мобілізацію

Єреван, Неділя 27 вересня 2020 11:57
Вірменія ввела військовий стан і оголосила загальну мобілізацію
Фото: Нікол Пашинян (twitter.com sputnik_armenia)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 27 вересня, уряд Вірменії через ескалацію конфлікту в Нагірному Карабасі ввів у країні воєнний стан і оголосив загальну мобілізацію резерву.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

"Дорогі співвітчизники, зараз за рішенням уряду Вірменії оголошується воєнний стан і загальна мобілізація. Всьому особовому складу закликаю з'явитися у військові комісаріати", - повідомив він.

Нагадаємо, 27 вересня вранці на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. Сторони конфлікту повідомляють про жертви та поранених в результаті обстрілу.

Також повідомлялося, що глава Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про концентрацію ЗС Вірменії близько лінії зіткнення в зоні територіального конфлікту двох країн.

РБК-Україна також розповідало, як реагують союзники Азербайджану і Вірменії на конфлікт між країнами.

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