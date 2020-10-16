Армения временно запретит ввоз турецких товаров из-за Карабаха

Армения приняла решение запретить ввоз товаров из Турции из-за ее поддержки Азербайджана в карабахском вопросе. Такое решение арменского министерства экономики вступает в силу 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщает Hetq.

"Власти Турции своими действиями расшатывают стабильность в регионе", - отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве также заявили, что введением запрета на импорт турецких товаров предотвращается проникновение различных угроз на территорию Армении.

"После вступления в силу данного решения дефицита продуктов в Армении не возникнет, поскольку он будет восполнен импортом из других стран и местным производством", - сообщили в Минэкономики.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял о готовности Анкары поддержать Азербайджан в любой сфере в конфликте с Арменией.

Также государственный секретарь США Майк Помпео призвал Турцию держаться подальше от конфликта в Карабахе.

Кроме того, недавно Минобороны Армении обвинило Израиль и Турцию в отправке военной помощи Азербайджану. В Ереване утверждают, что Азербайджан получил беспилотники под видом гуманитарного груза.