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Вірменія тимчасово заборонить ввезення турецьких товарів через Карабах

Автор: Андрій Козловський

Вірменія прийняла рішення заборонити ввезення товарів з Туреччини через її підтримку Азербайджану в карабахському питанні. Таке рішення вірменського міністерства економіки набуває чинності 31 грудня 2020 року.

Про це повідомляє Hetq.

"Влада Туреччини своїми діями розхитують стабільність в регіоні", - наголошується в повідомленні відомства.

У міністерстві також заявили, що введенням заборони на імпорт турецьких товарів запобігається проникнення різних загроз на територію Вірменії.

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"Після набрання чинності даного рішення дефіциту продуктів у Вірменії не виникне, оскільки він буде заповнений імпортом з інших країн і місцевим виробництвом", - повідомили в Мінекономіки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв про готовність Анкари підтримати Азербайджан в будь-якій сфері в конфлікті з Вірменією.

Також державний секретар США Майк Помпео закликав Туреччину триматися подалі від конфлікту в Карабаху.

Крім того, нещодавно Міноборони Вірменії звинуватило Ізраїль та Туреччину у відправці військової допомоги Азербайджану. У Єревані стверджують, що Азербайджан отримав безпілотники під виглядом гуманітарного вантажу.

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