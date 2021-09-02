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Армения не считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным, - Пашинян

Автор: Тиберий Юрик

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что конфликт в Нагорном Карабахе так и не был урегулирован. По его словам, война не достигла своей цели и регион продолжает пользоваться полной поддержкой Армении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Пашиняна.

"К сожалению, конфликт не нашел разрешения, и насилие продолжилось, получив свое самое гнусное проявление в виде развязанной в 2020 году войны против Республики Арцах (Нагорный Карабах, - ред.), преследующей цель решить конфликт силой. Эта война, несмотря на все усилия противника, не достигла своей цели", - заявил Пашинян.

Он отметил, что конфликт ждет своего всеобъемлющего урегулирования посредством мирного процесса, на основе общеизвестных принципов, предложенных и защищаемых сопредседательством Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр Армении добавил, что в результате этого процесса необходимо окончательно уточнить статус региона, а возобновление мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ станет важным фактором в установлении и поддержании стабильности в регионе.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиева сообщил, что стране не нужна новая война с Арменией.

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АрменияНагорный Карабах