RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вірменія не вважає конфлікт у Нагірному Карабасі врегульованим, - Пашинян

Автор: Тіберій Юрик

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що конфлікт в Нагірному Карабасі так і не був врегульований. За його словами, війна не досягла своєї мети і регіон продовжує користуватися повною підтримкою Вірменії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заява Пашиняна.

"На жаль, конфлікт не знайшов вирішення, і насильство продовжилося, отримавши свій найогидніший прояв у вигляді розв'язаної в 2020 році війни проти Республіки Арцах (Нагірний Карабах, - ред.), яка має на меті вирішити конфлікт силою. Ця війна, незважаючи на всі зусилля противника, не досягла своєї мети", - заявив Пашинян.

Він зазначив, що конфлікт чекає свого всеосяжного врегулювання за допомогою мирного процесу, на основі загальновідомих принципів, запропонованих і захищених співголовою Мінської групи ОБСЄ.

Прем'єр-міністр Вірменії додав, що в результаті цього процесу необхідно остаточно уточнити статус регіону, а відновлення мирного процесу в рамках Мінської групи ОБСЄ стане важливим фактором у встановленні та підтримці стабільності в регіоні.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієва повідомив, що країні не потрібна нова війна з Вірменією.

Читайте РБК-Україна в Google News
АрменияНагорный Карабах