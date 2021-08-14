Азербайджан готов предотвратить новую войну с Арменией, - Алиев

Азербайджану не нужна новая война с Арменией, но при необходимости страна готова ее предотвратить. Баку также хочет подписать мирный договор и провести делимитацию границ, однако со стороны Еревана ответа до сих пор нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева турецкому телеканалу CNN Turk .

"Мы свою историческую миссию выполнили (освободили Нагорный Карабах - ред.). Нам не нужна новая война", - сказал Алиев.

Он отметил, что в Армении есть те, кто не извлек уроки из войны. Азербайджанские военные видят, что Ереван перебрасывает военных в Карабах.

"Мы несколько раз поднимали этот вопрос, но безрезультатно. Поэтому несколько дней назад наше Минобороны выступило с соответствующим заявлением. Если Армения готовится к войне, то мы это предотвратим", - добавил азербайджанский лидер.

По его словам, Баку хочет подписать мирный договор с Ереваном и провести делимитацию границ, однако ответа от Еревана до сих пор не получен.