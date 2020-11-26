Армения решила пока не отменять военное положение

Парламент Армении на сегодняшнем заседании рассмотрел вопрос отмены военного положения в стране. Армянские парламентарии не поддержали такое предложение.

Трансляция заседания армянского парламента велась местными СМИ.

Отмену военного положения в Армении поддержали 36 депутатов, а против этого решения выступили 56 парламентариев.

"Решение не принято", - заявил по итогам голосования вице-спикер парламента Ален Симонян.

Против отмены военного положения выступали и в Министерстве обороны Армении. Как рассказывает агентство newsarmenia, ведомство попросило парламент не отменять военное положение, пока не будут приняты дополнительные урегулирования, которые могли бы предотвратить обострение ситуации внутри Армении.

Отметим, военное положение в Армении было введено 27 сентября после начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, в начале ноября премьер Армении и президенты Азербайджана и РФ подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Также РБК-Украина писало, что в соответствии с мирным соглашением, 20 ноября Агдамский район Нагорного Карабаха перешел под контроль Азербайджана. Район фактически 30 лет находился под управлением Армении.