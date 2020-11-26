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Вірменія вирішила поки не скасовувати воєнний стан

Автор: Дмитро Левицький

Парламент Вірменії на сьогоднішньому засіданні розглянув питання скасування воєнного стану в країні. Вірменські парламентарі не підтримали такої пропозиції.

Трансляція засідання вірменського парламенту велася місцевими ЗМІ.

Скасування воєнного стану у Вірменії підтримали 36 депутатів, а проти цього рішення виступили 56 парламентарі.

"Рішення не прийнято", - заявив за підсумками голосування віце-спікер парламенту Ален Сімонян.

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Проти скасування воєнного стану виступали й у Міністерстві оборони Вірменії. Як розповідає агентство newsarmenia, відомство попросило парламент не скасовувати воєнний стан, поки не будуть ухвалені додаткові урегулювання, які могли б запобігти загостренню ситуації всередині Вірменії.

Зазначимо, воєнний стан у Вірменії було введено 27 вересня після початку бойових дій в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, на початку листопада прем'єр Вірменії та президенти Азербайджану і РФ підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі.

Також РБК-Україна писало, що згідно з мирною угодою, 20 листопада Агдамський район Нагірного Карабаху перейшов під контроль Азербайджану. Район фактично 30 років перебував під управлінням Вірменії.

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