ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Армения решила пока не отменять военное положение

Ереван, Четверг 26 ноября 2020 17:08
Армения решила пока не отменять военное положение
Фото: боевые действия (twitter.com Karabakh_MoD)
Автор: Дмитрий Левицкий

Парламент Армении на сегодняшнем заседании рассмотрел вопрос отмены военного положения в стране. Армянские парламентарии не поддержали такое предложение.

Трансляция заседания армянского парламента велась местными СМИ.

Отмену военного положения в Армении поддержали 36 депутатов, а против этого решения выступили 56 парламентариев.

"Решение не принято", - заявил по итогам голосования вице-спикер парламента Ален Симонян.

Против отмены военного положения выступали и в Министерстве обороны Армении. Как рассказывает агентство newsarmenia, ведомство попросило парламент не отменять военное положение, пока не будут приняты дополнительные урегулирования, которые могли бы предотвратить обострение ситуации внутри Армении.

Отметим, военное положение в Армении было введено 27 сентября после начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, в начале ноября премьер Армении и президенты Азербайджана и РФ подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Также РБК-Украина писало, что в соответствии с мирным соглашением, 20 ноября Агдамский район Нагорного Карабаха перешел под контроль Азербайджана. Район фактически 30 лет находился под управлением Армении.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире военное положениеАрменияНагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь