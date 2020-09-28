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Армения подтвердила гибель около 30 военных из-за конфликта в Карабахе

Нагорный Карабах, Понедельник 28 сентября 2020 13:47
Армения подтвердила гибель около 30 военных из-за конфликта в Карабахе
Фото: конфликт в Карабахе (facebook.com/nkrmil)
Автор: Игорь Литвиненко

Армения подтвердила гибель около 30 военных в результате конфликта в Нагорном Карабахе. В регионе продолжаются активные боевые действия.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

Он отметил, что на протяжении ночи в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения были применены все виды и арсеналы залпового огня.

"По нашим данным, у армянской стороны около 30 жертв, это в основном военнослужащие. Были потери у армянской стороны, которые частично были восстановлены этой ночью, некоторые высоты были восстановлены. Пока идет интенсивный обстрел", - сообщил Тоганян.

Также он добавил, что впервые с 1992 года были бомбардировки столицы самопровозглашенного Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября. Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщало о 550 убитых армянских военных.

Ранее РБК-Украина писало, что в Азербайджане назвали конфликт в Нагорном Карабахе отечественной войной.

Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе читайте в материале РБК-Украина.

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