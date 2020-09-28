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Вірменія підтвердила загибель близько 30 військових з-за конфлікту в Карабаху

Нагірний Карабах, Понеділок 28 вересня 2020 13:47
Вірменія підтвердила загибель близько 30 військових з-за конфлікту в Карабаху
Фото: конфлікт у Карабаху (facebook.com/nkrmil)
Автор: Игорь Литвиненко

Вірменія підтвердила загибель близько 30 військових в результаті конфлікту в Нагірному Карабасі. У регіоні тривають активні бойові дії.

Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявив посол Вірменії в Росії Вардан Тоганян.

Він зазначив, що протягом ночі в Нагірному Карабасі на лінії зіткнення були застосовані всі види і арсенали залпового вогню.

"За нашими даними, у вірменської сторони близько 30 жертв, це в основному військовослужбовці. Були втрати у вірменської сторони, які частково були відновлені цієї ночі, деякі висоти були відновлені. Поки йде інтенсивний обстріл", - повідомив Тоганян.

Також він додав, що вперше з 1992 року були бомбардування столиці самопроголошеної Нагірно-Карабахської Республіки Степанакерта.

Нагадаємо, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабасі відновився вранці 27 вересня. Раніше Міністерство оборони Азербайджану повідомляло про 550 убитих вірменських військових.

Раніше РБК-Україна писало, що в Азербайджані назвали конфлікт в Нагірному Карабасі вітчизняною війною.

Детальніше про ситуацію в Нагірному Карабасі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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