Армения одобрила использование трех COVID-вакцин, одна из них российская

Профессиональная комиссия Армении одобрила использование трех вакцин от коронавируса. В частности, AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V".

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян отметила, что вакцинация в стране начнется с марта, однако небольшое количество прививок уже сделали российской вакциной. Министр не уточнила кто их получил и когда именно.

Вакцинация в Армении будет проходить в два этапа: первыми будут вакцинировать жителей и персонал учреждений социальной защиты, медиков, группу 65+ и людей с хроническими болезнями.

Вакцинация от коронавируса будет добровольной, но не исключено, что бесплатной - не для всех.

По словам министра, бесплатной прививка будет для группы риска, но неизвестно, сколько это будет стоить для остальных граждан.