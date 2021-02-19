Армения одобрила использование трех COVID-вакцин, одна из них российская
Профессиональная комиссия Армении одобрила использование трех вакцин от коронавируса. В частности, AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V".
Об этом сообщает "Радио Азатутюн".
Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян отметила, что вакцинация в стране начнется с марта, однако небольшое количество прививок уже сделали российской вакциной. Министр не уточнила кто их получил и когда именно.
Вакцинация в Армении будет проходить в два этапа: первыми будут вакцинировать жителей и персонал учреждений социальной защиты, медиков, группу 65+ и людей с хроническими болезнями.
Вакцинация от коронавируса будет добровольной, но не исключено, что бесплатной - не для всех.
По словам министра, бесплатной прививка будет для группы риска, но неизвестно, сколько это будет стоить для остальных граждан.
Напомним, Хорватия рассматривает возможность закупки российской вакцины от COVID еще до того, как ее одобрит Евросоюз. Стороны уже начали переговоры.
Кроме того, ранее сообщалось, что Венгрия начала вакцинацию российским "Спутником V". Причем этой вакциной прививают, в том числе, венгерских военных.
Также РБК-Украина писало, что Черногория разрешила закупку российской вакцины, первые дозы должны прибыть в ближайшие дни.