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Вірменія схвалила використання трьох COVID-вакцин, одна з них російська

Новость на русском → Єреван, П'ятниця 19 лютого 2021 20:25
Вірменія схвалила використання трьох COVID-вакцин, одна з них російська Фото: COVID-вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Професійна комісія Вірменії схвалила використання трьох вакцин від коронавірусу. Зокрема, AstraZeneca, Pfizer і "Супутник V".

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян зазначила, що вакцинація в країні почнеться з березня, проте невелика кількість щеплень вже зробили російською вакциною. Міністр не уточнила хто їх отримав і коли саме.

Вакцинація у Вірменії буде проходити в два етапи: першими будуть вакцинувати жителів та персонал установ соціального захисту, медиків, групу 65+ і людей з хронічними хворобами.

Вакцинація від коронавірусу буде добровільною, але не виключено, що безоплатної - не для всіх.

За словами міністра, безкоштовне щеплення буде для груп ризику, але невідомо, скільки це буде коштувати для інших громадян.

Нагадаємо, Хорватія розглядає можливість закупівлі російської вакцини від COVID ще до того, як її схвалить Євросоюз. Сторони вже почали переговори.

Крім того, раніше повідомлялося, що Угорщина почала вакцинацію російським "Супутником V". Причому цією вакциною щеплять, в тому числі угорських військових.

Також РБК-Україна писало, що Чорногорія дозволила закупівлю російської вакцини, перші дози повинні прибути найближчими днями.

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