Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия

В Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанские силы нарушили новое перемирие в Нагорном Карабахе. Азербайджан также обвинил Армению в обстрелах.

Об этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Facebook.

Сначало она сообщила об обстреле в 7:45 утра.

"Очередное нарушение зафиксировано примерно в 08:10. Противник взял под прицел позиции на юго-восточном направлении, выпустив по ним 5 артиллерийских снарядов", - написала Степанян.

Вместе с тем, Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстрелах Армении. По его данным, армянские военные подвергли обстрелу город Тертер и села района.

А также со стороны Лачина обстреляли части азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района.

Сегодня ночью Государственный департамент США заявил о достижении между сторонами нагорно-карабахского конфликта договоренности о прекращении огня с гуманитарными целями.

"США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того, чтобы Азербайджан и Армения приблизились к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта", - говорится в заявлении.

Ранее Майк Помпео призвал стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.