Вірменія звинуватила Азербайджан в порушенні нового перемир'я

У Міністерстві оборони Вірменії заявили, що азербайджанські сили порушили нове перемир'я в Нагірному Карабасі. Азербайджан також звинуватив Вірменію в обстрілах.

Про це прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Спочатку вона повідомила про обстріл в 7:45 ранку.

"Чергове порушення зафіксовано приблизно о 08:10. Супротивник взяв під приціл позиції на південно-східному напрямку, випустивши по них 5 артилерійських снарядів", - написала Степанян.

Разом з тим, Міністерство оборони Азербайджану повідомило про обстріл Вірменії. За його даними, вірменські військові піддали обстрілу місто Тертер і села району.

А також з боку Лачина обстріляли частини азербайджанської армії, розташовані в селі Сафіян Лачинського району.

Сьогодні вночі Державний департамент США заявив про досягнення між сторонами нагірно-карабахського конфлікту домовленості про припинення вогню з гуманітарними цілями.

"США сприяли ведення інтенсивних переговорів між міністрами закордонних справ і співголовами Мінської групи (ОБСЄ), для того, щоб Азербайджан і Вірменія наблизилися до мирного вирішення нагірно-карабахського конфлікту", - йдеться в заяві.

Раніше Майк Помпео закликав сторони конфлікту припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я, яке було досягнуто 18 жовтня.