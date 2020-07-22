Армения обвинила Азербайджан в атаке на военный объект, Баку заявил о дезинформации

В Минобороны Армении заявили, что Вооруженные силы Азербайджана атаковали боевую позицию “Анвах” ("Бесстрашный") на северо-востоке Армении и понесли потери. В Ереване опровергли информацию об атаке на армянский пост.

Об этом в Facebook написала Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении.

"Сегодня в 22:30 в направлении позиции “Анвах” (“Бесстрашный”) подразделения специального назначения противника предприняли очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери", - написала Степанян.

Она добавила, что, по предварительным данным, с азербайджанской стороны есть потери и "спецназовцы, которые оказались в ловушке".

"С армянской стороны потерь нет", - отметила Степанян.

В то же время Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об атаке на армянский пост, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

"Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь", - заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Однако, по его словам, "с той стороны границы" наблюдается паника среди армянских военнослужащих.

"Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими. Хочу еще раз сказать, что никакой новой атаки и тем более потерь с нашей стороны нет и не было. Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией", - сказал Даргяхлы.

Напомним, 12 июля азербайджанские и армянские военные обменялись обстрелами на границе.

В результате боевых столкновений на азербайджано-армянской границе погибли двое военнослужащих ВС Азербайджана, пять - получили ранения.

Также сообщалось, что 16 июля Армения и Азербайджан заявили о возобновлении боев на границе, вооруженное противостояние обострилось и продолжается с 12 июля; известно о гибели около 20 человек с обеих сторон.

Отметим, что в период с 1988 года по 12 мая 1994 года между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом. Однако, военные столкновения между странами не прекратились и после подписания мирного договора.