ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Армения назвала число погибших в войне с Азербайджаном за Карабах

Автор: Александр Белоус

В боях за Карабах погибли более 2,3 тысяч военных

Судмедэкспертиза Армении подтвердила 2 317 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе. Процесс обмена телами погибших продолжается.

Самые читаемые новости

Об этом пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook

"На сегодняшний день наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2317 погибших военнослужащих, в том числе непознанных", - написала она.

При этом она отметила, это окончательное число погибших пока неизвестно, так как процесс обмена телами погибших между Арменией и Азербайджаном продолжается.

Как сообщало РБК-Украина, Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе. Обмен произошел при посредничестве и участии российских военных.

Напомним, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрменияАзербайджанНагорный Карабах