Вірменія назвала кількість загиблих у війні з Азербайджаном за Карабах

Судмедекспертиза Вірменії підтвердила 2 317 загиблих військовослужбовців в Нагірному Карабасі. Процес обміну тілами загиблих триває.

Про це прес-секретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян на своїй сторінці у Facebook

"На сьогоднішній день наша судово-медична служба обстежила трупи 2317 загиблих військовослужбовців, у тому числі непізнаних", - написала вона.

При цьому вона зазначила, це остаточне число загиблих поки невідомо, оскільки процес обміну тілами загиблих між Вірменією і Азербайджаном триває.

Як повідомляло РБК-Україна, Азербайджан і Вірменія обмінялися тілами загиблих на полі бою навколо міста Шуша в Нагірному Карабасі. Обмін відбувся за сприяння і участі російських військових.

Нагадаємо, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.