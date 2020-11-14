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Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе

Суббота 14 ноября 2020 10:32
Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе
Фото: Минобороны Азербайджана (mod.gov.az)
Автор: Александр Белоус

Обмен произошел при посредничестве России

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе. Обмен произошел при посредничестве и участии российских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне.

Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших во время боев вокруг города Шуша.

В Минобороны Азербайджана отметили, что гуманитарная акция была реализована в соответствии с пунктом восемь заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года.

Напомним, Азербайджан ввел комендантский час на занятых в ходе войны в Нагорном Карабахе территориях. В частности, он будет действовать в Шуше и Гадруте.

Напомним, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

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