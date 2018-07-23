Армения не исключает изменений в соглашении о размещении войск РФ на своей территории

Внезапные учения РФ на территории Армении могут стать причиной "определенных изменений"

После инцидента с проведением военных учений на территории Армении российскими войсками министр обороны Армении допустил внесения изменений в соглашение о размещении пограничных войск Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает Арменпресс.

17 июля 2018 военные РФ провели учения в армянском селе Паник без предупреждения и согласования с властями страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эти учения провокацией против сувернитета страны, а также провокацией против дружеских отношений двух стран.

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что инцидент с проведением учений российских войск может стать причиной "определенных изменений".

"Это не документы, высеченные на камне, и с течением времени возникают проблемы, требующие договорно-правовых изменений. И это, конечно, будет сделано", - заявил министр обороны Армении.

Напомним, в Армении предъявили обвинение брату экс-президента и членам его семьи. Брат экс-президента Левон Саргсян, его дочь Ани и сын Нарек обвиняются в незаконном участии в предпринимательской деятельности и подделке документов.