У Вірменії висунули звинувачення брату екс-президента і членам його сім'ї

Брат екс-президента, його дочка і син звинувачуються в незаконному участю у підприємницькій діяльності

У суботу, 7 липня, Спеціальна слідча служба Вірменії пред'явила звинувачення членам сім'ї екс-президента країни Сержа Саргсяна. Про це інформує DW.

Брат екс-президента Левон Саргсян, його дочка Ані і син Нарек звинувачуються в незаконній участі у підприємницькій діяльності і підробці документів. Слідство вважає, що родичі екс-президента не задекларували в загальній складності близько 6,8 млн доларів.

"Суд заочно заарештував Левона Саргсяна, він і його дочка оголошені в розшук. Крім того, у відношенні Ані Саргсян і Нарек Саргсяна у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. В квартирі Нарека Саргсяна раніше знайшли документи на банківський вклад на суму 6,8 млн доларів на імена Левона і Ані Саргсян. Цю суму Левон за законом повинен був вказати в декларації", - йдеться в повідомленні.

Левон Саргсян раніше працював послом в Сирії, Тунісі та Йорданії. Проти нього порушено справу про приховування коштів, які підлягають декларуванню та про незаконне збагачення.

"Раніше на Левона Саргсяна були заведені справи про навмисне банкрутство та ухилення від сплати податків через те, що заснована ним компанія не виплатила в бюджет близько 618 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після обшуків в будинку Нарека Саргсяна знайшли велику партію наркотиків та зброї. Нарек Саргсян разом зі своїм охоронцем заарештовані заочно. Нарек збирався відправитися в Європу.

"За версією Служби національної безпеки, Саргсян також зловживав довірою спадкоємця художника Мартіроса Сар'яна, взявши у нього 14 малюнків вартістю 280 тисяч доларів і пообіцявши заплатити за них 28 тисяч доларів. В результаті Саргсян не заплатив грошей і не повернув картини. При обшуку за місцем реєстрації Саргсяна знайшли картини, 115 тисяч доларів, 27 тисяч євро, дорогі годинники і численні золоті монети і прикраси", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, у Вірменії при спробі втечі затримали брата екс-президента країни.