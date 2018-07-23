Вірменія не виключає змін в угоді про розміщення військ РФ на своїй території

Раптові навчання РФ на території Вірменії можуть стати причиною "певних змін"

Після інциденту з проведенням військових навчань на території Вірменії російськими військами міністр оборони Вірменії допустив внесення змін в угоду про розміщення прикордонних військ Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє Арменпресс.

17 липня 2018 року військові РФ провели навчання у вірменському селі Панік без попередження та узгодження з владою країни. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав ці навчання провокацією проти сувернітету країни, а також провокацією проти дружніх стосунків двох країн.

Міністр оборони Вірменії Давід Тоноян заявив, що інцидент з проведенням навчань російських військ може стати причиною "певних змін".

"Це не документи, висічені на камені, і з плином часу виникають проблеми, що потребують договірно-правових змін. І це, звісно, буде зроблено", - заявив міністр оборони Вірменії.

Нагадаємо, у Вірменії висунули звинувачення брату екс-президента і членам його сім'ї. Брат екс-президента Левон Саргсян, його дочка Ані і син Нарек звинувачуються в незаконній участі у підприємницькій діяльності і підробці документів.