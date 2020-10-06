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Вірменія готова піти на поступки Азербайджану, - Пашинян

Єреван, Вівторок 06 жовтня 2020 21:41
Вірменія готова піти на поступки Азербайджану, - Пашинян
Фото: Нікол Пашинян (primeminister.am)
Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність піти на поступки Азербайджану. Вони можливі в ході переговорів між сторонами конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Tass.ru з посиланням на інтерв'ю Пашиняна.

Він зазначив, що ситуація повинна бути вирішена на основі взаємних поступок.

"Врегулювання конфліктів повинно здійснюватися на основі взаємних поступок. Нагорний Карабах і Вірменія готові до таких поступок, до яких буде готовий Азербайджан", - сказав Пашинян.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан готовий надати гуманітарні коридори для вірмен.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав міжнародних гарантій виведення військ Вірменії з Нагірного Карабаху.

Крім того, раніше генеральний прокурор Азербайджану Камран Алієв попросив Україну не допустити масового виїзду етнічних вірмен в Нагорний Карабах. За його словами, після втрати контролю над кількома населеними пунктами Вірменія закликала вірменських мігрантів повернутися для участі у війні з Азербайджаном.

Сьогодні Вірменія заявила про наступ Азербайджану на південному напрямку Карабаху. В Азербайджані повідомили про обстріл вірменськими військами трьох районів за межами регіону.

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