Армения блокировала продление мандата ОБСЕ в Украине

Резников отметил, что Армения была в числе стран, которые блокировали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на год.

"В среду под вопросом стояла возможность прекращения миссии СММ ОБСЕ, потому что оно блокировалось до последнего дня. И в среду, в день заседания Трехсторонней контактной группы, было таки преодолено вето некоторых стран, например Армении", - сказал Резников.

Он намекнул, что Армения находится под влиянием России.

"Под чьим влиянием находится страна - угадайте сами", - говорит Резников.

Тем не менее вето удалось преодолеть и продлить мандат СММ ОБСЕ в Украине еще на год.

Напомним, США могут принять участие в нормандском формате. Такой вариант развития событий обсуждается в Украине.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ продлила мандат СММ в Украине еще на год. Согласие на это дали 57 стран.

Сегодня, 2 апреля, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", главные темы - ожидать ли еще большего обострения войны на востоке Украины и сможет ли наша армия дать ответ на провокации РФ.

Кроме того, гости студии и эксперты, среди которых Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, Леонид Кравчук, Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и другие, рассуждают на тему того, что не так с выборами на 87-м округе.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 2 апреля

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Максим Степанов рассказал, что необходимо для создания украинской вакцины против COVID-19.



Также министр здравоохранения рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.



В том же выпуске советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович впервые рассказал, сколько украинских военных погибло от начала установления режима прекращения огня на востоке страны.



А известный общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал, почему возникли беспорядки у здания Офиса Президента на митинге за Стерненко.



Кроме того, смотрите сюжет о том, имеет ли Украина шансы стать членом НАТО.