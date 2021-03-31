ОБСЕ еще на год продлила мандат мониторинговой миссии в Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат своей мониторинговой миссии в Украине. Она будет работать еще не менее года.
Об этом в Twitter сообщила австрийская делегация в ОБСЕ.
Сообщается, что буквально в эти минуты все 57 стран-участниц ОБСЕ согласились с обновленным мандатом Специальной мониторинговой миссии. Миссия США уже отреагировала на эту новость.
"СММ играет жизненно важную роль как глаза и уши ОБСЕ на территории Украины, наблюдая за конфликтом в этой стране. Мы снова призываем предоставить СММ доступ на всю территорию Украины, включая Крым", - отметили в американской миссии.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины заявляло, что некоторые страны-участницы ОБСЕ блокировали продление мандата мониторинговой миссии. Киев предостерегал, что прекращение работы наблюдателей в зоне конфликта на Донбассе будет только на руку Российской Федерации.
А тем временем представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе ТКГ Сергей Гармаш обвинил ОБСЕ в том, что ее представители нарушают трехсторонний формат переговоров. По его словам, модератор рабочей подгруппы рассматривает представителей оккупационной власти как отдельную сторону переговоров.