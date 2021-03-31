ОБСЕ еще на год продлила мандат мониторинговой миссии в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат своей мониторинговой миссии в Украине. Она будет работать еще не менее года.

Об этом в Twitter сообщила австрийская делегация в ОБСЕ.

Сообщается, что буквально в эти минуты все 57 стран-участниц ОБСЕ согласились с обновленным мандатом Специальной мониторинговой миссии. Миссия США уже отреагировала на эту новость.

"СММ играет жизненно важную роль как глаза и уши ОБСЕ на территории Украины, наблюдая за конфликтом в этой стране. Мы снова призываем предоставить СММ доступ на всю территорию Украины, включая Крым", - отметили в американской миссии.