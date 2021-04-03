Вірменія блокувала продовження мандату ОБСЄ в Україні

Резніков наголосив, що Вірменія була серед країн, які блокували рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні ще на рік.

"У середу під питанням стояла можливість припинення місії СММ ОБСЄ, тому що воно блокувалося до останнього дня. І в середу, в день засідання Тристоронньої контактної групи, було таки подолано вето деяких країн, наприклад Вірменії", - сказав Резніков.

Він натякнув, що Вірменія знаходиться під впливом Росії.

"Під чиїм впливом знаходиться країна - здогадайтеся самі", - говорить Він.

Проте вето вдалося подолати та продовжити мандат СММ ОБСЄ в Україні ще на рік.

Нагадаємо, США можуть взяти участь у нормандському форматі. Такий варіант розвитку подій обговорюється в Україні.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ продовжила мандат СММ в Україні ще на рік. Згоду на це дали 57 країн.

Сьогодні, 2 квітня, у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", головні теми - чи чекати ще більшого загострення війни на сході України та чи зможе наша армія дати відповідь на провокації РФ. Крім того, гості студії та експерти, серед яких Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, Леонід Кравчук, Василь Вірастюк, Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та інші, розмірковують на тему того, що не так з виборами на 87-му окрузі.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 2 квітня

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу Максим Степанов розповів, що необхідно для створення української вакцини проти COVID-19.



Також міністр охорони здоров'я розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.



У тому ж випуску радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у вперше розповів, скільки українських військових загинуло від початку встановлення режиму припинення вогню на сході країни.



А відомий громадський активіст і волонтер Роман Синіцин розповів, чому виникли заворушення біля будівлі Офісу Президента на мітингу за Стерненка.



Окрім того, дивіться сюжет про те, чи має Україна шанси стати членом НАТО.