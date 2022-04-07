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Армения и Азербайджан согласовали подготовку к мирным переговорам. Обсудят границу

Фото: Никол Пашинян, Шарль Мишель и Ильхам Алиев на встрече в Брюсселе (primeminister.am)
Автор: Владимир Костырин

Армения и Азербайджан договорились о подготовке к мирным переговорам по урегулированию напряженности вокруг нагорно-карабахского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

На трехсторонней встрече в Брюсселе с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля, главы правительства Армении и президента Азербайджана Ильхама Алиева стороны договорились, что до конца апреля "в соответствии с достигнутой в Сочи 26 ноября 2021 года договоренности" Ереван и Баку создадут двустороннюю комиссию по делимитации совместной границы.

Отмечается, что соответствующая комиссия также будет уполномочена заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы.

"Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 марта РФ обвинила Азербайджан в нарушении мирного соглашения по "Нагорному Карабаху" и потребовала вывести азербайджанские войска из зоны ответственности так называемых "российских миротворцев".

В ответ Минобороны Азербайджана сообщило Москве, что на территории страны нет такой административной единицы, как "Нагорный Карабах". А также призвало РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и НВФ с территорий Азербайджана.

Напомним, осенью 2020 года Азербайджан перешел в стремительное наступление в Нагорном Карабахе, занимая армянские позиции. Эскалация достигла такой точки, что военные Баку случайно сбили российский военный вертолет, после чего сразу было достигнуто соглашение о прекращении войны в регионе.

Согласно документу, несколько районов перешли под контроль Азербайджана, но Армения сохранила контроль над Степанакертом под эгидой российских миротворцев.

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АрменияАзербайджанНагорный Карабах