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Вірменія та Азербайджан погодили підготовку до мирних переговорів. Обговорять кордон

Фото: Нікол Пашинян, Шарль Мішель та Ільхам Алієв на зустрічі у Брюсселі (primeminister.am)
Автор: Володимир Костирін

Вірменія та Азербайджан домовилися про підготовку до мирних переговорів щодо врегулювання напруженості навколо нагірно-карабаського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

На тристоронній зустрічі в Брюсселі за участю голови Європейської ради Шарля Мішеля, глави уряду Вірменії та президента Азербайджану Ільхама Алієва сторони домовилися, що до кінця квітня "відповідно до досягнутої в Сочі 26 листопада 2021 року домовленості" Єреван і Баку створять двосторонню комісію з делімітації спільного кордону.

Зазначається, що відповідна комісія також буде уповноважена займатися питаннями забезпечення безпеки та стабільності вздовж кордону.

"Прем'єр-міністр Вірменії та президент Азербайджану доручили міністрам закордонних справ почати підготовку до мирних переговорів між двома країнами", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 26 березня РФ звинуватила Азербайджан у порушенні мирної угоди щодо "Нагірного Карабаху" і вимагала вивести азербайджанські війська із зони відповідальності так званих "російських миротворців".

У відповідь Міноборони Азербайджану повідомило Москві, що на території країни немає такої адміністративної одиниці, як "Нагірний Карабах". А також закликало РФ відповідно до положень тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії та НЗФ з територій Азербайджану.

Нагадаємо, восени 2020 року Азербайджан перейшов у стрімкий наступ у Нагірному Карабасі, займаючи вірменські позиції. Ескалація досягла такої точки, що військові Баку випадково збили російський військовий вертоліт, після чого відразу було досягнуто угоди про припинення війни в регіоні.

Згідно з документом, кілька районів перейшли під контроль Азербайджану, але Вірменія зберегла контроль над Степанакертом під егідою російських миротворців.

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