ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Баку - Москве: Нет никакого "Нагорного Карабаха", есть Азербайджан. РФ следует выбирать формулировки

Новина українською →
Баку, Воскресенье 27 марта 2022 00:25
Баку - Москве: Нет никакого "Нагорного Карабаха", есть Азербайджан. РФ следует выбирать формулировки Фото: Азербайджан призвал РФ выбирать выражения по "Нагорному Карабаху" (facebook.com/ArmeniaMOD)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны Азербайджана отреагировало на заявление российского военного ведомства по "Нагорному Карабаху". Подчеркивается, что в стране нет такой административной единицы и призвали Москву правильно указывать названия территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Азербайджана.

"На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Название села, упоминаемого в заявлении, не Фурух, а Фаррух", - говорится в заявлении.

Минобороны Азербайджана призвало российское военное ведомство в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий страны.

Также от Москвы потребовали не представлять в искаженной форме движение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана.

Напомним, 26 марта Россия обвинила Азербайджан в нарушении мирного соглашения по "Нагорному Карабаху" и потребовала вывести азербайджанские войска из зоны ответственности так называемых "российских миротворцев".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан Российская Федерация Армения Нагорный Карабах
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену