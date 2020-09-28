Армения и Азербайджан продолжили взаимные обстрелы, количество жертв возросло

Между Арменией и Азербайджаном всю ночь продолжались боевые действия в Нагорном Карабахе. При этом в так называемой Нагорно-Карабахской республике заявили о гибели еще 15 военных.

Об этом сообщают пресс-службы Министерств обороны Азербайджана, Армении и Нагорно-Карабахской республики.

По данным армянской армии, в течение ночи боевые действия продолжались с разной интенсивностью. Также в Армении заявили о нескольких десятках погибших азербайджанских военных. При этом в Минобороны Армении опровергли информацию Азербайджанской стороны о гибели 550 армянских военных.

В свою очередь в Азербайджане заявили о взятии ряда стратегически важных высот вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе.

"Подразделения азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от Вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Занято несколько выгодных высот вокруг села Талыш. Противник понес большие потери", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе конфликта были убиты более 550 армянских военных.

Также Азербайджан сообщал о гибели двух мирных жителей и ранении более 30.