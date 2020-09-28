Вірменія і Азербайджан продовжили взаємні обстріли, кількість жертв зросла

Між Вірменією і Азербайджаном всю ніч тривали бойові дії в Нагірному Карабасі. При цьому в так званій Нагірно-Карабахської республіки заявили про загибель ще 15 військових.

Про це повідомляють прес-служби Міністерства оборони Азербайджану, Вірменії та Нагірно-Карабахської республіки.

За даними вірменської армії, протягом ночі бойові дії тривали з різною інтенсивністю. Також у Вірменії заявили про декілька десятків загиблих азербайджанських військових. При цьому в Міноборони Вірменії спростували інформацію Азербайджанської сторони про загибель 550 вірменських військових.

У свою чергу в Азербайджані заявили про взяття ряду стратегічно важливих висот навколо села Талыш в Нагірному Карабасі.

"Підрозділу азербайджанської армії, просуваючись з висот і вигідних позицій, звільнених від Збройних сил Вірменії, продовжують контрнаступ з метою закріплення досягнутого успіху. Зайнято кілька вигідних висот навколо села Талыш. Противник зазнав великих втрат", - повідомили в Міноборони Азербайджану.

Нагадаємо, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном відновився вранці 27 вересня. Раніше в Міноборони Азербайджану заявили, що в ході конфлікту були вбито понад 550 вірменських військових.

Азербайджан повідомляв про загибель двох мирних жителів і пораненні більше 30.