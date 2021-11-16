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Армения и Азербайджан прекратили бои, - Минобороны РФ

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Вторник 16 ноября 2021 20:24
Армения и Азербайджан прекратили бои, - Минобороны РФ Фото: Армения и Азербайджан прекратили бои (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся телефонный разговор министров обороны Армении и Российской Федерации. После нее эскалация конфликта на армянско-азербайджанской границе - прекратилась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

Отметим, что министр обороны России Сергей Шойгу также общался со своим коллегой из Азербайджана. Министр, якобы, заверил каждую из сторон в том, что РФ готова приложить усилия для прекращения боевых действий.

В то же время армянское местное издание также подтвердило информацию о прекращении боевых действий на границе с Азербайджаном.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Армения и Азербайджан возобновили локальные бои 13 ноября.

Также РБК-Украина писало, что в результате обострения конфликта, армянская сторона потеряла 10 военных и контроль над двумя боевыми позициями.

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