Вірменія та Азербайджан припинили бої, - Міноборони РФ

Сьогодні відбулась телефонна розмова міністрів оборони Вірменії та Російської Федерації. Після неї ескалація конфлікту на вірменсько-азербайджанському кордоні - припинилась.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

Зазначимо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу також спілкувався зі своїм колегою з Азербайджану. Міністр, нібито, запевнив кожну зі сторін у тому, що РФ готова докласти зусиль для припинення бойових дій.

Водночас вірменське місцеве видання також підтвердило інформацію про припинення бойових дій на кордоні з Азербайджаном.