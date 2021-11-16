Вірменія та Азербайджан припинили бої, - Міноборони РФ
Сьогодні відбулась телефонна розмова міністрів оборони Вірменії та Російської Федерації. Після неї ескалація конфлікту на вірменсько-азербайджанському кордоні - припинилась.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".
Зазначимо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу також спілкувався зі своїм колегою з Азербайджану. Міністр, нібито, запевнив кожну зі сторін у тому, що РФ готова докласти зусиль для припинення бойових дій.
Водночас вірменське місцеве видання також підтвердило інформацію про припинення бойових дій на кордоні з Азербайджаном.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Вірменія та Азербайджан відновили локальні бої 13 листопада.
Також РБК-Україна писало, що внаслідок загострення конфлікту, вірменська сторона втратила 10 військових й контроль над двома бойовими позиціями.