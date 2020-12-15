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Армения и Азербайджан обменялись пленными

Автор: Андрей Козловский

Армения и Азербайджан обменялись пленными по принципу "всех на всех". Обмен был проведен по трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября.

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Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, с Армении российским военным самолетом в Баку были доставлены и переданы 12 человек. В свою очередь Азербайджан отпустил 44 пленных, которые прибыли на аэродром Эребуни.

Отметим, боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 9 ноября. В регион введены российские миротворцы. По последним данным, в результате полуторамесячного конфликта погибло более 7,5 тысяч военных из всех сторон.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня.

Также РБК-Украина писало, что 12 декабря Армения заявила о попытке азербайджанских военных атаковать одну из позиций в Нагорном Карабахе, в результате чего карабахские формирования понесли потери. Азербайджан назвал этот инцидент антитеррористической операцией.

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