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Вірменія і Азербайджан обмінялися полоненими

Автор: Андрій Козловський

Вірменія та Азербайджан обмінялися полоненими за принципом "всіх на всіх". Обмін був проведений за тристоронньою заявою лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії від 9 листопада.

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Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, російським військовим літаком у Баку були доставлені й передані 12 осіб. В свою чергу Азербайджан відпустив 44 полонених, які прибули на аеродром Еребуні.

Зазначимо, бойові дії в Нагірному Карабасі припинилися 9 листопада. У регіон введені російські миротворці. За останніми даними, у результаті півторамісячного конфлікту загинуло більше 7,5 тисяч військових з усіх сторін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Нагірному Карабасі дотримується режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що 12 грудня Вірменія заявила про спробу азербайджанських військових атакувати одну з позицій в Нагірному Карабасі, в результаті чого карабахські формування понесли втрати. Азербайджан назвав цей інцидент антитерористичною операцією.

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