В Армении задержан брат бывшего премьер-министра

Брата экс-премьер-министра Армении Генриха Абрамяна задержали за незаконное хранение оружия

В Армении задержали бывшего депутата парламента Армении, а также брата экс-премьер-министраа страны Генриха Абрамяна. Его подозревают в незаконном хранении оружия, передает Служба национальной безопасности Армении.

Отмечается, что в рамках расследования дела о гибели демонстрантов на протестных акциях 1 и 2 марта 2008 года Служба получила информацию о том, что на территории бывшего завода в селе Мхчян, нелегально хранится "большое количество оружия и боеприпасов". Завод де-факто принадлежит экс-премьер-министру Овику Абрамяну.

После обысков на заводе сотрудники СНБ изъяли три ручных пулемета, семь автоматов АК-74, две снайперские винтовки, другое вооружение и боеприпасы.

По подозрению в незаконном хранении оружия после обысков были арестованы Амбик Геворкян и Генрих Абрамян (бывший депутат парламента). Правоохранители проверяют, не использовалось ли данное оружие во время акций в 2008 году.

Фото: Генрих Абрамян (snb.am)

Отметим, что в Армении в 2008 году после президентских выборов оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном провела серию митингов. Главной претензией оппозиции были нарушения во время выборов. Протесты 1 и 2 марта закончились столкновениями с силовиками, в результате которых погибли десять человек, включая двоих полицейских. Ранения получили более 200 человек.

Напомним, 28 июля 2018 года в Армении суд арестовал бывшего президента Роберта Кочаряна из-за разгона акций протеста в марте 2008 года. Его обвиняют в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладении полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.

Кочаряну грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Кочарян назвал обвинения сфальсифицированными.