У Вірменії затримали брата колишнього прем'єр-міністра

Брата екс-прем'єр-міністра Вірменії Генріха Абрамяна затримали за незаконне зберігання зброї

У Вірменії затримали колишнього депутата парламенту Вірменії, а також брата екс-прем'єр-міністра джона говарда країни Генріха Абрамяна. Його підозрюють у незаконному зберіганні зброї, передає Служба національної безпеки Вірменії.

Наголошується, що в рамках розслідування справи про загибель демонстрантів на протестних акціях 1 і 2 березня 2008 року Служба одержала інформацію про те, що на території колишнього заводу у селі Мхчян, нелегально зберігається "велика кількість зброї і боєприпасів". Завод де-факто належить екс-прем'єр-міністру Овіку Абрамяну.

Після обшуків на заводі співробітники СНБ вилучили три ручних кулемета, сім автоматів АК-74, дві снайперські гвинтівки, інше озброєння і боєприпаси.

За підозрою в незаконному зберіганні зброї після обшуків були заарештовані Амбік Геворкян і Генріх Абрамян (колишній депутат парламенту). Правоохоронці перевіряють, чи не використовувалася зброя під час акцій у 2008 році.

Фото: Генріх Абрамян (snb.am)

Зазначимо, що у Вірменії в 2008 році після президентських виборів опозиція на чолі з Левоном Тер-Петросяном провела серію мітингів. Головною претензією опозиції були порушення під час виборів. Протести 1 і 2 березня закінчилися сутичками з силовиками, в результаті яких загинули десять людей, включаючи двох поліцейських. Поранення отримали понад 200 осіб.

Нагадаємо, 28 липня 2018 року у Вірменії суд заарештував колишнього президента Роберта Кочаряна розгону акцій протесту в березні 2008 року. Його звинувачують у повалення конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також заволодінні повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.

Кочаряну загрожує до 15 років позбавлення волі. Сам Кочарян назвав звинувачення сфальсифікованими.