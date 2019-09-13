В Армении возобновился суд над экс-президентом Кочаряном

В Армении после долгого перерыва возобновился судебный процесс над экс-президентом страны Робертом Кочаряном. Об этом сообщает DW.

Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.

По первому обвинению проходят также бывший начальник Генштаба вооруженных сил Армении Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Конституционный суд Армении с 3 сентября рассматривает жалобы Роберта Кочаряна на правомерность выдвинутых ему обвинений в подготовке к преступлению и в клевете в публичных выступлениях. Ранее член команды адвокатов экс-президента Айк Алумян говорил, что при "благоприятном решении суда уголовное преследование в отношении Кочаряна должно быть прекращено и он должен быть освобожден".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 27 июля в Армении суд арестовал бывшего президента Роберта Кочаряна из-за разгона акций протеста в марте 2008 года. Бывшего президента обвиняют в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.

Ранее в декабре 2018 года Апелляционный уголовный суд Армении принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна.