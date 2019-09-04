Суд Армении признал незаконным арест экс-президента Кочаряна

Фото: Роберт Кочарян (ru.wikipedia)

Суд постановил. что его арест был не правомочным

Конституционный суд Армении признал неконституционным арест бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Как сообщается, суд проверял арест Кочаряна на соответствие статье 135 Конституции об основах для применения мер пресечения и статье 35, исключающей уголовное преследование для определенных обстоятельств.

По словам адвоката бывшего президента, суд решил, что в случае с бывшим президентом нарушены положения статьи 35 и его арест не был правомочным.

Отметим, Конституционный суд Армении с 3 сентября рассматривает жалобы Роберта Кочаряна на правомерность выдвинутых ему обвинений в подготовке к преступлению и в клевете в публичных выступлениях. Ранее член команды адвокатов экс-президента Айк Алумян говорил, что при "благоприятном решении суда уголовное преследование в отношении Кочаряна должно быть прекращено и он должен быть освобожден".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 27 июля в Армении суд арестовал бывшего президента Роберта Кочаряна из-за разгона акций протеста в марте 2008 года. Бывшего президента обвиняют в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.

Ранее в декабре 2018 года Апелляционный уголовный суд Армении принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна.