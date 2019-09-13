У Вірменії поновився суд над екс-президентом Кочаряном

У Вірменії після довгої перерви поновився судовий процес над екс-президентом країни Робертом Кочаряном. Про це повідомляє DW.

Кочаряна звинувачують у повалення конституційного ладу та одержанні хабара в особливо великому розмірі.

За першим звинуваченням проходять також колишній начальник Генштабу збройних сил Вірменії Юрій Хачатуров, колишній міністр оборони Сейран Оганян і колишній віце-прем'єр Армен Геворкян.

Конституційний суд Вірменії з 3 вересня розглядає скарги Роберта Кочаряна на правомірність висунутих йому звинувачень у підготовці до злочину і наклеп в публічних виступах. Раніше член команди адвокатів екс-президента Айк Алумян говорив, що при "сприятливому рішенні суду кримінальне переслідування у відношенні Кочаряна повинно бути припинено і він повинен бути звільнений".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 липня у Вірменії суд заарештував колишнього президента Роберта Кочаряна з-за розгону акцій протесту в березні 2008 року. Колишнього президента звинувачують у повалення конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також заволодіння повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.

Раніше в грудні 2018 року Апеляційний кримінальний суд Вірменії прийняв рішення заарештувати другого президента Вірменії Роберта Кочаряна.