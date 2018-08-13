У Вірменії суд відпустив екс-президента Кочаряна з-під арешту

Екс-президент скористався своїм правом на недоторканність

Сьогодні, 13 серпня, Апеляційний суд Вірменії відпустив екс-президента країни Роберта Кочаряна на свободу. Про це повідомляє Радио Азатутюн.

Як зазначається, суд задовольнив клопотання адвокатів Роберта Кочаряна про звільнення колишнього президента Вірменії з-під арешту. Адвокат Кочаряна повідомив, що екс-президент скористався своїм правом на недоторканність.

Раніше більше чотирьох десятків депутатів національних зборів Вірменії представили в суд поручительство для звільнення Кочаряна.

Нагадаємо, що раніше у Вірменії суд заарештува Кочаряна через розгон акцій протесту в березні 2008 року.

Також Спеціальна слідча служба Вірменії пред'явила звинувачення членам сім'ї екс-президента країни Сержа Саргсяна.

Додамо, що в Єреванський міський суд направлено клопотання про арешт генерального секретаря Організації Договору про колективну безпеку генерал-полковника вірменської армії Юрія Хачатурова. Його звинувачують у поваленні спільно з іншими особами 1 березня 2008 року конституційного ладу Вірменії.