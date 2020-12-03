ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Армении снова протестуют против Пашиняна, перекрывают улицы

Ереван, Четверг 03 декабря 2020 17:25
В Армении снова протестуют против Пашиняна, перекрывают улицы
Фото: протесты в Армении (t.me SputnikArmenia)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Армении сегодня возобновились акции протеста против правительства Никола Пашиняна, который подписал соглашение о завершении войны с Азербайджаном. Протестующие требуют отставки Пашиняна и его правительства.

Об этом сообщают армянские агентства "АрмИнфо" и Newsarmenia.

Акции протеста начались в Ереване около 17:00 по киевскому времени. Протестующие перекрывали перекресток Маштоца и улицы Пушкина, а также перекресток улиц Абовяна и Московяна, Терьяна и Московяна.

Однако из-за предупреждения со стороны полиции движение по улицам было заблокировано не более 5 минут. В случае отказа силовики угрожали задержаниями.

Кроме того, российские СМИ пишут, что армянские правоохранители задержали нескольких участников сегодняшней акции протеста.

Напомним, за отставку Пашиняна выступал президент Армении Армен Саркисян. Он призвал действующее правительство уйти в отставку и предложил провести внеочередные парламентские выборы.

Добавим, вчера парламент Армении отменил ограничения на проведение митингов и акций протеста, которое было введено из-за военного положения в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире протестАрменияЕреванНикол Пашинян

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь