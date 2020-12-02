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В Армении отменили ограничение на проведение митингов

Ереван, Среда 02 декабря 2020 15:26
В Армении отменили ограничение на проведение митингов
Фото: полиция Армении (twitter.com yunuspaksoy)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Армении решило отменить ограничения на проведение митингов, публикации в СМИ и спецрежим въезда и выезда из страны. Ограничения вводились из-за военного положения в стране.

Об этом сообщил руководитель аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян в Facebook.

По его словам, в ближайшее время это решение армянского правительства будет опубликовано.

"В ближайшее время опубликуют решение правительства № 1917-Р от 2 декабря, согласно которому снимается запрет на организацию и проведения митингов и забастовок в условиях военного положения, особый режим въезда и выезда и ограничение на публикации и трансляции передач", - написал Агаджанян.

Напомним, военное положение в Армении было объявлено после возобновления боевых действий с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Однако, несмотря на подписание соглашения о завершении войны, военное положение в Армении продолжает действовать.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе парламент Армении рассмотрел вопрос об отмене военного положения. Депутаты решили пока не отменять военное положение в стране.

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