У Вірменії знову протестують проти Пашиняна, перекривають вулиці

Фото: протести у Вірменії (t.me SputnikArmenia)

У Вірменії сьогодні поновилися акції протесту проти уряду Нікола Пашиняна, який підписав угоду про завершення війни з Азербайджаном. Протестувальники вимагають відставки Пашиняна та його уряду.

Про це повідомляють вірменські агентства "АрмИнфо" та Newsarmenia.

Акції непокори почалися у Єревані близько 17:00 за київським часом. Протестувальники перекривали перехрестя Маштоца та вулиці Пушкіна, а також перехрестя вулиць Абовяна і Московяна, Терьяна та Московяна.

Проте через попередження з боку поліції рух вулицями був заблокований не більше 5 хвилин. У разі відмови силовики погрожували затриманнями.

Крім того, російські ЗМІ пишуть, що вірменські правоохоронці затримали декількох учасників сьогоднішньої акції протесту.

Нагадаємо, за відставку Пашиняна виступав президент Вірменії Армен Саркісян. Він закликав чинний уряд піти у відставку та запропонував провести позачергові парламентські вибори.

Додамо, вчора парламент Вірменії скасував обмеження на проведення мітингів та акцій протесту, яке було введено через воєнний стан в країні.